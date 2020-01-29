Житель Новокуйбышевска семь раз украл аккумуляторные батареи

135

В отдел полиции начали обращаться местные жители, у которых неизвестный похищал аккумуляторные батареи. В ходе опроса свидетелей краж, полицейские выяснили, что в большинстве случаев фигурировал автомобиль Лада серебристого цвета. Информация о данной машине была направлена всем наружным службам полиции. Совсем скоро стражи порядка задержали водителя разыскиваемой машины.По версии полицейских, на счету у задержанного семь фактов краж аккумуляторных батарей и хищение автомобиля в городе Новокуйбышевск. Злоумышленник орудовал в ночное время. Он выбирал немноголюдные места. Подъезжал к припаркованным автомобилям и снимал с них аккумуляторные батареи. Похищенное складывал в багажник автомобиля, который специально для преступных целей арендовал у местного жителя. Украденные аккумуляторы сдавал, а вырученные денежные средства тратил на свое усмотрение. Прервать череду «темных дел» злоумышленника смогли полицейские Новокуйбышевска.Как вспоминает инспектор ДПС ОГИБДД О МВД России по г. Новокуйбышевску старший лейтенант полиции Александр Будин: «Ночью, во время патрулирования совместно с напарником лейтенантом полиции Иваном Зебровым, обратили внимание на странно движущийся по улице Островского автомобиль. Это была машина Лада серебристого цвета. Остановили. Находившийся за рулем мужчина не предоставил нам водительские права. Более того, от него пахло алкоголем».На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование, молодой человек 1999 г.р. ответил отказом.При осмотре автомобиля полицейские обнаружили в багажнике четыре аккумуляторных батареи, два фотоаппарата и электрическую дрель. Водитель не дал вразумительного объяснения по факту происхождения и принадлежности этих вещей. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть городского отдела полиции.В ходе опроса молодой человек признался, что находившиеся вещи в автомобиле украденные. Кроме того, мужчина подозревается в краже автомобиля "ВАЗ-21074", принадлежащего жителю Новокуйбышевска 1992 года рождения. Пострадавший обратился днем ранее с заявлением о пропаже своего транспортного средства, оценив ущерб в 25 000 рублей. Подозреваемый указал место, где находится машина. В ближайшее время похищенное автотранспортное средство будет возвращено законному владельцу.В настоящее время задержанный подозревается в совершении семи краж аккумуляторов и краже автомобиля. Четыре похищенных аккумулятора изъяты, остальное имущество пострадавших предстоит найти полицейским, сообщает облМВД.