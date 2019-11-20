Житель Новокуйбышевска решил проводить случайного знакомого до дома и ограбил

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Житель Новокуйбышевска 1971 года рождения обратился в отдел полиции за помощью. Мужчина сообщил, что возле подъезда дома на улице Суворова неизвестный нанес ему удар кулаком по лицу и похитил имущество.Выяснилось, что к потерпевшему в магазине с просьбой воспользоваться сотовым телефоном обратился незнакомый мужчина. После совершения звонка незнакомец вызвался проводить местного жителя до дома. По дороге у них возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил мужчину в лицо, забрал портмоне, гаджет и скрылся в неизвестном направлении.Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли похищенный телефон у местного безработного жителя 1968 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и разбой.Во время опроса в отделе полиции подозреваемый рассказал, где спрятал портмоне и что часть денег уже потратил в личных целях. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.