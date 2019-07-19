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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Жигулевские правоохранители задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

19 июля 2019 09:49
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Жигулевские правоохранители задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков
Один из них прятал наркотик в нижнем белье.

На днях около одного из домов по улице Приволжской сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили в кармане шорт, надетых на задержанном, сверток изоленты черного цвета, внутри которого находился полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона массой 0,626 грамма, что относится к значительному размеру. По данным сотрудников полиции подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Уже на следующий день, на одной из улиц города участковый уполномоченный полиции О МВД России по г. Жигулевску по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержал 34-летнего жителя Тольятти и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли в нижнем белье подозреваемого полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, в сумке задержанного был обнаружен пластиковый флакон с порошкообразным веществом черного цвета. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство – производное N-метилэфедрона общей массой 0,502 грамма, что относится к значительному размеру. По информации оперативников злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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