Возбуждено уголовное дело по капремонту спуска в Рождествено

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Самарские активисты ОНФ добились возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, при исполнении муниципального контракта по капитальному ремонту спуска к причалу в селе Рождествено на сумму более 725 тысяч рублей.Местные жители забили тревогу осенью 2018 года - после капитального ремонта спуска к причалу в селе Рождествено лестница стала крошиться буквально сразу. Граждане сомневались и в качестве самих строительных материалов, которые не соответствовали требованиям.Активисты регионального штаба ОНФ в Самарской области подключились к решению проблемы и заподозрили не только использование некачественных материалов, но завышение сметы.«Мы вскрыли эту ситуацию благодаря сигналу неравнодушного гражданина. В ноябре 2018 года сообщили о ситуации в полицию. Правоохранители никак не отреагировали. После повторного обращения и письма в прокуратуру дело сдвинулось. Активисты выявили тот факт, что работы по строительству спуска были выполнены раньше, еще в летний период 2018 года, а по документам отражен октябрь. Нам удалось добиться прокурорской проверки и по ее факту возбуждено уголовное дело», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор проекта «За честные закупки» в регионе Вадим Нуждин.Прокуратурой Волжского района Самарской области совместно с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта проведена проверка исполнения законодательства о закупках при исполнении муниципального контракта, заключенного 12.10.2018 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области с ООО «СтройСнаб».При проведении проверки фактически выполненных работ по муниципальному контракту на общую сумму 725 049 руб. прокуратурой района вскрыты факты выполнения работ, которые фактически не соответствуют видам и объемам, указанным в актах о приемке работ.По результатам рассмотрения постановления прокурора следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района города Самары, принято решение о возбуждении уголовного дела.