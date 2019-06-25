В тольяттинском кафе произошла поножовщина со стрельбой и убийство

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24 июня из кафе «Левша», расположенного в Центральном районе города Тольятти, в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела доставлен гражданин соседней Республики, 1992 года рождения. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.Возбуждено уголовное дело.По подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин соседней Республики, 1972 года рождения.Примерно в это же время в беседке, расположенной во внутреннем дворе указанного кафе, было обнаружено тело мужчины, 1992 года рождения, с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями спины и головы.В совершении данного преступления подозревается гражданин соседней Республики, 1988 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск.По предварительным данным телесные повреждения потерпевшим были причинены из-за личных неприязненных отношений.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.