В грузовом речном порты Сызрани пытались украсть металлолом

99

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресекли факт хищения лома металла на объектах водного транспорта.В линейное отделение полиции в речном порту г. Сызрани поступила информация, о том, что с арендуемой на территории речного грузового порта г. Сызрани площадки происходит хищение лома металла.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выявили подозреваемых в совершении краж. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 40 и 47 лет.Установлено, что мужчины, являясь работниками транспортной организации, проникали на охраняемую площадку, похищали лом металлов и сдавали его в пункт приема. Аналогичным образом были совершены четыре факта в течение текущего года. Общая стоимость похищенного имущества составила более 25 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает ведомство.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.