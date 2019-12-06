В Жигулевске женщина поставила телефон на зарядку у знакомого и лишилась его

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В полицию Жигулевска за помощью обратилась местная жительница 1970 года рождения. Женщина сообщила о хищении мобильного телефона. Причиненный ущерб она оценила в 11 тысяч рублей.Женщина с сыном была в гостях у знакомого, где также находился приятель хозяина жилплощади. Вечером женщина подключила свой мобильный телефон к зарядному устройству в гостиной и легла спать в другой комнате, а утром обнаружила его пропажу.Сотрудники полиции установили личности всех участников застолья. Одним из них оказался 47-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по месту жительства. В ходе опроса злоумышленник не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что продал похищенный мобильный телефон, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.