В Жигулевске из общепита украли кассовый аппарат
9 декабря 2019 10:12
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Утром придя на работу, заявитель увидел беспорядок в помещении общепита и обнаружил пропажу кассового аппарата. Причиненный ущерб заявитель оценил в 22 000 рублей.
Во время осмотра территории учреждения на парковке, расположенной около здания, правоохранители обнаружили незапертый автомобиль, в салоне которого лежали документы на имя местного жителя. Потерпевший пояснил, что хозяина транспортного средства он не знает.
Сотрудники уголовного розыска установили, что транспортное средство принадлежит ранее неоднократно судимому за совершение имущественных преступлений местному жителю 1991 года рождения. Правоохранители выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Задержанный признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.
В ходе опроса злоумышленник пояснил, что он с целью совершения кражи подъехал на своем автомобиле к учреждению, выставил в оконном проеме лист фанеры и проник в здание. По запасной лестнице поднялся в помещение и похитил имущество. После чего испугавшись, что его заметил сторож, убегая, выбросил похищенное имущество и скрылся с места преступления на попутном автомобиле.
Похищенный кассовый аппарат был обнаружен на территории учреждения и возвращен владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.
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