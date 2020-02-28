В Волжском районе угонщик не справился с управлением, съехал под дамбу и врезался в дерево

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13 января в полицию от местного жителя поступило заявление об угоне автомобиля. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого и установили все обстоятельства произошедшего.По версии полицейских, предполагаемый злоумышленник будучи в гостях у приятелей, воспользовался ключами от автомобиля, которые выпали из кармана потерпевшего. Нарушитель закона планировал проследовать на угнанной машине «ВАЗ-21101» в сторону п. Прибрежный, но не справился с управлением, допустил съезд под дамбу и врезался в дерево. Оставив место ДТП, мужчина добрался до дома на такси. Вечером 13 января подозреваемого задержали сотрудники полиции О МВД России по Волжскому району.На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в Волжский районный суд Самарской области, сообщает облМВД. Автомобиль возвращен законному владельцу.

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