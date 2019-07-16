В Волжском районе грабитель отобрал телефон у подростка

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В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от 52-летнего местного жителя, с просьбой привлечь к уголовной ответственности мужчину, который открыто похитил у его несовершеннолетнего сына сотовый телефон. Как пояснил заявитель, у входа в магазин, расположенный на улице Николаевский проспект в микрорайоне Южный город в вечернее время суток злоумышленник с применением физической силы отобрал у подростка сотовый телефон. Причиненный ущерб мужчина оценил в 5 тысяч рублей.Изъяв видеозапись, сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность, места вероятного нахождения злоумышленника, и задержали его. Задержанным оказался 41-летний уроженец одной из близлежащих республик.Возбуждено уголовное дело. Имущество возвращено владельцу, сообщает облМВД.