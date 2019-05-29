В Тольятти задержали подозреваемого в серии нападений на женщин.

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Как сообщалось ранее, сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО был задержан подозреваемый в серии нападений на женщин в городе Тольятти. В ходе следствия установлено, что злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, после распития которых он подстерегал потерпевших в безлюдных местах и в подъездах, наносил им ножом телесные повреждения, после чего скрывался.Обвиняемому предъявлено обвинение по 6 эпизодам преступлений, 2 из которых относятся к категории особо тяжких.Сотрудниками полиции установлено и допрошено 20 свидетелей, проведено 4 обыска, в ходе которых были изъяты неопровержимые улики. Назначено более 30 экспертиз, в том числе 6 судебно-медицинских, психиатрических и генотипоскопических. По заключению комиссии экспертов мужчина каким-либо психическим расстройством, сообщает облМВД.