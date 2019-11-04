В Тольятти задержали пассажира, подозреваемого в хранении наркотиков
4 ноября 2019 12:34
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Днем 24 октября 2019 года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Тольятти» в Комсомольском районе остановили за нарушение Правил дорожного движения автомобиль «КИА».
В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что находившийся в салоне пассажир транспортного средства стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у него был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения.
Находку направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство-гашиш массой 2,25 грамма.
Подозреваемый в настоящее время нигде не работает и ранее не судим.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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