В Тольятти взяты под стражу подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии героина

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В ходе оперативных мероприятий во внимание сотрудников полиции попала жительница Тольятти 1994 года рождения. У оперативников появилась информация, что она может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. Вскоре данная версия подтвердилась.В ходе осмотра квартиры подозреваемой в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза, проведенная в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области, установила, что изъятым является героин массой более 200 граммов.Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к незаконному обороту наркотических средств может быть причастен сожитель подозреваемой. По данным оперативников, мужчина 1990 года рождения занимался поиском поставщиков наркотических средств, а женщина, в свою очередь, фасовала их в пакеты и распространяла на территории города.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.