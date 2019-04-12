В Тольятти взяты под стражу подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии героина
12 апреля 2019 10:55
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В ходе оперативных мероприятий во внимание сотрудников полиции попала жительница Тольятти 1994 года рождения. У оперативников появилась информация, что она может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. Вскоре данная версия подтвердилась.
В ходе осмотра квартиры подозреваемой в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза, проведенная в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области, установила, что изъятым является героин массой более 200 граммов.
Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к незаконному обороту наркотических средств может быть причастен сожитель подозреваемой. По данным оперативников, мужчина 1990 года рождения занимался поиском поставщиков наркотических средств, а женщина, в свою очередь, фасовала их в пакеты и распространяла на территории города.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.
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