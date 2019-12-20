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В Тольятти выявлена новая финансовая пирамида — «Акруа Финанс».Заявления о противоправной деятельности начали поступать в полицию в конце ноября 2019 года. Проверка установила, что в мае–июне 2014 года подозреваемый, действуя как директор московской фирмы «Акруа Финанс», заключал договоры инвестирования с тольяттинцами. Так, от гражданки им было принято более 1 млн руб. Свыше 250 тыс. руб. внесла в кассу «Акруа Финанс» 32-летняя женщина. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Мужчина заочно арестован, приняты меры к его розыску и задержанию.Компания «Акруа Финанс» зарегистрирована в 2014 году в Москве. В августе 2017 года юрлицо исключено из ЕГРЮЛ, пишет СО ОНЛАЙН.Фото pixabay.com