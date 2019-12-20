Я нашел ошибку
Главные новости: 
Повышать пассажирам настроение вызвалась и Снегурочка: ее миссия – еще и выдавать проездные билеты.
В Самаре по маршруту № 3 курсирует трамвай под управлением Деда Мороза
Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре.
22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга
Для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с концертными номерами, детской анимацией, розыгрышем призов.
21 и 22 декабря в парках Самары состоится открытие новогодних комплексов
Сегодня же на фасаде дома №31 по ул. Степана Разина установили доску в честь видного контрразведчика — полковника Сергея Хумарьяна.
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником
Фуд-маркет, прежде всего, это пространство для покупателей. Здесь нет очередей в кассы, всю продукцию можно попробовать.
В Агропарке «Самара» открылся фуд-маркет под региональным брендом «Ярмарка вкусов»
На протяжении долгих лет они были верными помощникам кинологов, и по выходу на заслуженный отдых, полицейские стали искать для них новый дом.
В Тольятти, вышедшие на заслуженный отдых служебные собаки, обрели любящих хозяев
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.
Юрист оценил развлечения москвичей: Закон не запрещает бросаться "геликами"
Остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
сегодня  Пятница, 20 декабря, 17:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/12:
USD 62.53
-0.05
EUR 69.59
-0.1
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти выявлена новая финансовая пирамида — «Акруа Финанс»

20 декабря 2019 13:52
118
В Тольятти выявлена новая финансовая пирамида — Акруа Финанс
Ее организатора — бывшего сотрудника банка — уже заочно арестовали.

В Тольятти выявлена новая финансовая пирамида — «Акруа Финанс».

Заявления о противоправной деятельности начали поступать в полицию в конце ноября 2019 года. Проверка установила, что в мае–июне 2014 года подозреваемый, действуя как директор московской фирмы «Акруа Финанс», заключал договоры инвестирования с тольяттинцами. Так, от гражданки им было принято более 1 млн руб. Свыше 250 тыс. руб. внесла в кассу «Акруа Финанс» 32-летняя женщина. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Мужчина заочно арестован, приняты меры к его розыску и задержанию.

Компания «Акруа Финанс» зарегистрирована в 2014 году в Москве. В августе 2017 года юрлицо исключено из ЕГРЮЛ, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
20 декабря 2019  15:35
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.
Юрист оценил развлечения москвичей: Закон не запрещает бросаться "геликами"
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.  Закон
85
19 декабря 2019  18:23
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.
Григорий Оганесян признан банкротом
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.   Закон
315
19 декабря 2019  15:13
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.
В Тольятти лесник получил 270 тысяч рублей за разрешение незаконной вырубки сосен на территории лесничества
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.   Закон
394
18 декабря 2019  14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.
Прокуратура Самарской области выступила за запрет жевательного табака — снюса
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.  Закон
364
17 декабря 2019  22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
370
16 декабря 2019  22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет
Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет  Закон
380
16 декабря 2019  19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.
Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд рублей
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.  Закон
289
Весь список
Происшествия
20 декабря 2019  15:28
Остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.    Происшествия
95
20 декабря 2019  14:10
В Самарской области в детсады поставляли опасное мясо
В Самарской области в детсады поставляли опасное мясо
Возбуждено уголовное дело по факту поставки в учреждения товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Происшествия
103
20 декабря 2019  11:42
В аэропорту Екатеринбурга задержали женщину с 136 старыми телефонами Nokia и Motorola
В аэропорту Екатеринбурга задержали женщину с 136 старыми телефонами Nokia и Motorola
Женщина призналась, что хотела продать телефоны у себя на родине в Таджикистане. Происшествия
135
Весь список
Криминал
20 декабря 2019  13:52
В Тольятти выявлена новая финансовая пирамида — Акруа Финанс
В Тольятти выявлена новая финансовая пирамида — «Акруа Финанс»
Ее организатора — бывшего сотрудника банка — уже заочно арестовали. Криминал
117
20 декабря 2019  11:25
Чапаевские полицейские изъяли героин и карфентанил в особо крупном размере
Чапаевские полицейские изъяли героин и карфентанил в особо крупном размере
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Криминал
138
20 декабря 2019  09:55
Преподаватель академии ФСИН признался в убийстве женщины
Преподаватель академии ФСИН признался в убийстве женщины
 По версии следствия, конфликт произошёл во время застолья. Криминал
168
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
464
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
350
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
970
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
720
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
659
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
1024
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
345
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
626
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
702
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
943
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2125
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2632
Весь список

Мероприятия
22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга
21 и 22 декабря в парках Самары состоится открытие новогодних комплексов
В Агропарке «Самара» открылся фуд-маркет под региональным брендом «Ярмарка вкусов»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные