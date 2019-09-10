В Тольятти выявлен факт мошенничества, совершенного при процедуре банкротства
10 сентября 2019 14:02
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В Тольятти выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. По данным оперативников, подозреваемый - мужчина 1969 года рождения, являясь директором компании, при проведении конкурсной процедуры банкротства изготовил фиктивное письмо о согласии на заключение договора аренды от имени залогового кредитора и сдал в аренду своим коммерческим партнерам транспортные средства, которые находились в залоге у банка. Имущество, переданное по фиктивному договору, оценено на сумму свыше 13 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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