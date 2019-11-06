В Тольятти вор пытался спрятаться от правоохранителей на складе
6 ноября 2019 09:54
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Инцидент произошел в ночное время в супермаркете, расположенном на улице Ленина в Центральном районе города.
Около двух часов ночи в торговой точке сработала охранная сигнализация. Примерно в это же время очевидец сообщил в правоохранительные органы, что злоумышленник выбил окно и проник в магазин. На место происшествия дежурный центра оперативного управления направил группы задержания вневедомственной охраны.
По прибытии патрульные взяли под контроль возможные пути отхода преступника. Работники частной охранной организации доставили на место происшествия собственника, в присутствии которого был открыт главный вход. Пока один экипаж Росгвардии блокировал окна и двери торговой точки, второй начал осмотр супермаркета.
Предполагаемого злоумышленника стражи правопорядка обнаружили в складском помещении – мужчина прятался за стеллажами с товарами. Поняв, что он замечен, вор предпринял безуспешную попытку скрыться – открыл закрытую на засов дверь склада и выбежал наружу. Там его и задержали дежурившие на улице сотрудники Росгвардии.
Патрульные передали задержанного жителя Тольятти 1991 года рождения для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
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