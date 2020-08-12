В Тольятти в лесу нашли наркодилеров

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В середине июля текущего года оперативниками Тольятти с привлечением сил Росгвардии в лесном массиве Комсомольского района на ул. Механизаторов были задержаны двое безработных граждан одной из соседних республик 1991 и 1995 годов рождения, которые при виде патрульной машины попытались избавиться от имеющихся при себе свертков с порошкообразным веществом. В ходе осмотра местности сотрудники полиции, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли три фольгированных свертка, внутри которых находились зип-лок пакеты с веществом бело-серого цвета. При личном досмотре, также в присутствии понятых, у одного из мужчин обнаружен сверток с неизвестным веществом. Изъятое направили на исследование в ЭКО УМВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что изъятым веществом является синтетический наркотик – метилэфедрон, общей массой 2,186 грамм, что относится к крупному размеру.В ходе обыска, проведенного на участке, принадлежащем родственнице одного из злоумышленников, в одном из дачных массивов Ставропольского района были обнаружены весы и несколько зип-лок пакетов. В ходе опроса задержанные пояснили, что планировали незаконно сбыть наркотики через сеть «Интернет» посредством тайников. Мужчины показали места, где они уже ранее сделали закладки. Совместными действиями оперативников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств ОП №23 и УМВД России по г. Тольятти было обнаружено порядка двадцати таких тайников, в которых, согласно экспертизе, также находились наркотические вещества. Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотика составила около 10 грамм.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.