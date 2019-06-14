В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

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В Центральном районе г. Тольятти в дневное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии стал свидетелем необычной картины. На улице Мира стражи правопорядка увидели бежавшего мужчину с женской сумкой в руках. За ним по пятам гналась девушка. Предположив, что мужчина мог совершить какое-либо противоправное деяние, патрульные приняли решение задержать его.В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии выяснили, что 30-летний житель Тольятти открыто похитил сумку у пенсионерки 1949 года рождения и попытался скрыться с места преступления. Увидевшая это девушка начала преследовать злоумышленника.Сотрудники вневедомственной охраны вызвали своих коллег из полиции и передали им задержанного. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-служба ведомства.