В Тольятти сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на сообщение о преступлении
18 июня 2019 12:30
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В Автозаводском районе города Тольятти к находившемуся на маршруте патрулирования экипажу вневедомственной охраны Росгвардии за помощью обратился местный житель. Мужчина 1952 года рождения сообщил, что неизвестный попытался выдернуть из его рук сумку с документами и денежными средствами. Потерпевший описал, как выглядел его обидчик, и указал направление, в котором он скрылся.
Патрульные начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время на улице Степана Разина стражи правопорядка заметили молодого человека, внешность которого подходила под описание злоумышленника, полученное ими от пострадавшего. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека 1997 года рождения, после чего передали его для дальнейшего разбирательства полицейским. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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