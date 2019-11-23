В Тольятти разбойник с ножом отобрал у мужчины телефон

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В полицию Тольятти поступило сообщение от жителя Центрального района о том, что около одного из домов города, неизвестный, угрожая ножом, похитил у него сотовый телефон. Ущерб пострадавший оценил в 12 000 рублей.В течение кратчайшего времени оперуполномоченными был задержан молодой человек схожий по приметам и доставлен в ближайший отдел полиции. Им оказался местный житель 1990 года рождения, который ранее не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции. Подозреваемый сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что ему нужны были деньги. На данный момент полицейские устанавливают местонахождение сотового телефона.Было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.