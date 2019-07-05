В Тольятти разбойник с ножом и в маске напал на офис

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Днем, находясь в офисе микрофинансов, расположенном в Комсомольском районе города произошло преступление. Молодой человек в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил деньги в сумме более 7 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.Около одного из домов города был замечен молодой человек, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал и пытался скрыться в арке близлежащего дома. Оперативники остановили мужчину, который по приметам был похож на разыскиваемого. Мужчина был доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже он дал признательные показания, пояснив, что проиграл делая спортивные ставки.Подозреваемый житель города Тольятти 1986 года рождения, ранее не судим. Полицейскими в ходе досмотра была обнаружена и изъята часть похищенной суммы.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.