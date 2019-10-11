В Тольятти преступник с пистолетом отобрал машину у таксиста
11 октября 2019 09:19
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Вечером 5 октября текущего года в полицию Тольятти поступило сообщение от жителя Центрального района. Мужчина 1973 года рождения рассказал, что стал жертвой разбойного нападения.
Заявитель пояснил, что работает водителем такси. Очередной клиент, угрожая предметом похожим на пистолет, завладел его автомобилем «Калина» и скрылся. Инцидент произошел на улице Комсомольская.
Через 20 минут после поступления сообщения о нападении сотрудники патрульно-постовой службы полиции во дворе дома на улице Ленина заметили разыскиваемый автомобиль. За рулем транспорта находился мужчина, схожий по приметам с предполагаемым злоумышленником. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел внутренних дел. В ходе опроса задержанный – ранее не судимый местный житель 1989 года рождения сознался в совершении нападения. У мужчины был обнаружен и изъят пневматический пистолет.
О разбое возбуждено уголовное дело. Предполагаемому злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.
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