В Тольятти преступник отобрал у школьника телефон, но потерял банковскую карту

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В полицию Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района о том, что в школьном дворе, на её сына напал неизвестный, вырвал сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб женщина оценила в 2 000 рублей.Приехав по указанному адресу, сотрудники полиции провели осмотр места, где у мальчика вырвали телефон, а также установили и опросили возможных очевидцев. Подросток также рассказал сотрудникам о том, что в ходе преследования своего обидчика мальчик увидел, как злоумышленник выронил из кармана пластиковую банковскую карту.В течение короткого времени сотрудниками полиции был задержан молодой человек и доставлен в ближайший отдел полиции. Местный житель 2001 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Подозреваемый в ходе опроса дал признательные показания. Имущество было возвращено владельцу.О грабеже было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает облМВД.