В Тольятти преступник отобрал у школьника телефон, но потерял банковскую карту
12 ноября 2019 13:43
134
В полицию Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района о том, что в школьном дворе, на её сына напал неизвестный, вырвал сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб женщина оценила в 2 000 рублей.
Приехав по указанному адресу, сотрудники полиции провели осмотр места, где у мальчика вырвали телефон, а также установили и опросили возможных очевидцев. Подросток также рассказал сотрудникам о том, что в ходе преследования своего обидчика мальчик увидел, как злоумышленник выронил из кармана пластиковую банковскую карту.
В течение короткого времени сотрудниками полиции был задержан молодой человек и доставлен в ближайший отдел полиции. Местный житель 2001 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Подозреваемый в ходе опроса дал признательные показания. Имущество было возвращено владельцу.
О грабеже было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 ноября 2019 22:31
Также Лазареву обязали выполнять "каторжные работы". Закон
297
11 ноября 2019 20:18
Обвиняемые сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического... Закон
252
11 ноября 2019 19:34
Основатель группы получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8, 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
282
11 ноября 2019 18:49
Адвокат просил суд назначить домашний арест, сам Соколов перед заседанием настаивал на том, чтобы его поместили под стражу. Закон
290
10 ноября 2019 14:23
Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Закон
377
9 ноября 2019 20:54
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева. Закон
493
9 ноября 2019 16:09
Вихарева задержали 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях. Закон
519
Происшествия
12 ноября 2019 13:58
Столкнулись две вазовских легковушки. Происшествия
138
12 ноября 2019 13:22
.Малыш скончался после того, как его руку зажала калитка. Происшествия
138
12 ноября 2019 11:44
По предварительной версии, пострадавшие отравились подсолнечным маслом. Происшествия
165
Криминал
12 ноября 2019 13:43
Ему грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Криминал
133
12 ноября 2019 13:31
За это он заплатит крупный штраф. Криминал
138
12 ноября 2019 09:42Уже на этой неделе скандальный банкир Рафаиль Абдрашитов может получить свою первую судимость
Уже на этой неделе скандальный банкир Рафаиль Абдрашитов может получить свою первую судимость А на подходе второе уголовное дело — о крупном мошенничестве в... Криминал
137
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
483
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
620
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
448
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
324
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
400
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
410
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2047
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1398
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1696
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1871
Мероприятия