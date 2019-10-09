В Тольятти председатель ТСЖ похитил коммунальные платежи

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По результатам проведенной прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проверки по обращениям жителей дома №61 по ул. 40 лет Победы возбуждено уголовное дело о мошенничестве председателя ТСЖ «40 лет Победы, 61».Проверкой установлено, что с января 2019 года ООО УК «Стронж-Сервис» приступило к обслуживанию дома. Управляющая компания заключила договоры на поставку энергоресурсов с АО «ТЭК», АО «ТЕВИС» и ПАО «Т Плюс».Председатель правления ТСЖ «40 лет Победы, 61» незаконно продолжала начислять жильцам плату за жилищно-коммунальные услуги, которые фактически не оказывались с января по май 2019 года, направляя подложные квитанции.Полученные денежные средства в размере свыше 100 тыс. рублей председатель правления ТСЖ перечисляла на личные банковские карты и похищала.Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, в результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.