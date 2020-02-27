В Тольятти предотвращен сбыт наркотиков

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В ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» на улице Щорса г. Тольятти сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на молодого человека, который длительное время осматривал занесенные снегом газоны. Заметив приближающихся людей в форме, мужчина выбросил из кармана куртки свёрток и попытался скрыться в ближайших дворах, но был оперативно задержан полицейскими.Задержанным оказался житель Тольятти 2001 года рождения. В ходе осмотра места происшествия, полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли с земли сверток, обмотанный электроизоляционной лентой, внутри которого было порошкообразное вещество. По данным Экспертно-криминалистического цента ГУ МВД России по Самарской области, в изъятом свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой около одного грамма.Во время опроса задержанный сообщил полицейским, что наркотик предназначался для последующих закладок по тайникам в разных точках города Тольятти.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, сообщает облМВД.