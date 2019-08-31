В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
31 августа 2019 10:35
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28 августа, в вечернее время суток, сотрудниками полиции на КПП «Рубеж» в г. Тольятти остановлен автомобиль «Опель». В ходе личного досмотра в присутствии понятых у пассажира транспортного средства был обнаружен пакет с веществом неизвестного происхождения. Содержимое пакета изъяли и направили на экспертизу. По результатам проведённого исследования выяснилось, что веществом является наркотическое средство гашиш массой 2, 110 грамм.
По данным правоохранителей, злоумышленник 1999 года рождения проживает в Жигулевске, ранее судим за кражу, нигде не работает. Молодой человек в ходе допроса пояснил полицейским, что хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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