В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в совершении кражи

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В дежурную часть отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти обратился 70 –летний местный житель. В этот день к потерпевшему приходил молодой человек, который предлагал пенсионеру приобрести медицинский аппарат, но мужчина отказался, а после обнаружил пропажу денег. В ходе поквартирного обхода жительница соседнего подъезда сообщила полицейским, что утром обратила внимание на мужчину, который выбежал из подъезда и сев в автомобиль, уехал со двора. Женщина запомнила номер машины. Сотрудники уголовного розыска предположили, что автолюбитель может быть причастен к краже денег". Стражи порядка составили и распространили среди личного состава гарнизона городской полиции и Росгвардии ориентировку с описанием транспортного средства и примет подозреваемого.В этот же день, сотрудники ГИБДД осуществляя патрулирование, остановили автомобиль, указанный в ориентировке. За рулем находился мужчина 1987 года рождения, схожий по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали его и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В ходе опроса оперуполномоченные установили, что ранее судимый за аналогичное преступление мужчина под предлогом продажи медицинского аппарата проник в квартиру потерпевшего, дождался когда останется один в комнате и похитил денежные средства, которые лежали в шкафу под бельем.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.