В Тольятти около дома застрелили мужчину

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27 июня вечером у дома по улице Калмыцкой в Центральном районе Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1982 года рождения с признаками насильственной смерти – огнестрельными ранениями тела.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).В совершении данного преступления подозревается мужчина, 1985 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.