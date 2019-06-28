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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти около дома застрелили мужчину

28 июня 2019 10:38
159
В Тольятти около дома застрелили мужчину
Подозреваемый объявлен в розыск.

27 июня вечером у дома по улице Калмыцкой в Центральном районе Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1982 года рождения с признаками насильственной смерти – огнестрельными ранениями тела.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В совершении данного преступления подозревается мужчина, 1985 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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