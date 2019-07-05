В Тольятти мужчина пытался обокрасть иномарку.
5 июля 2019 10:46
66
На Московском проспекте стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который попытался спрятаться в кустах после того, как увидел их служебный автомобиль. Патрульные решили узнать причину такого поведения.
Беседуя с тольяттинцем, сотрудники Росгвардии обратили внимание, что неподалеку на земле лежит женская одежда, а у припаркованной поблизости иномарки разбито стекло. При этом житель Автограда явно нервничал и на вопросы стражей правопорядка отвечал невпопад. Предположив, что что мужчина пытался совершить кражу из автомобиля, экипаж вневедомственной охраны вызвал на место происшествия своих коллег из полиции и передал им предполагаемого злоумышленника для дальнейшего разбирательства.
По предварительной версии сотрудников органов внутренних, дел задержанный житель города Тольятти 1981 года рождения попытался совершить из автомобиля «Шевроле Авео» кражу одежды, принадлежащей 43-летнеей местной жительнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 июля 2019 09:59
УФАС сочло рекламу услуг ненадлажащей. Закон
91
5 июля 2019 09:02
Судебные приставы Самарской области побудили женщину демонтировать ограждение и освободить квадратные метры. Закон
236
4 июля 2019 23:57
Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Закон
304
4 июля 2019 23:34
На настоящий момент в результате наводнения погиб 21 человек. Судьба ещё 15 жителей региона неизвестна. Закон
234
4 июля 2019 23:13
Виной всему – масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Закон
243
4 июля 2019 23:00
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили отбывать наказание в белгородскую колонию. Закон
233
4 июля 2019 19:33
По словам адвоката, его подопечный "не верит" в объективность расследования и настаивает на своей версии случившегося, в которой он защищал близких. Закон
280
Происшествия
5 июля 2019 10:25
Сам дом был не пригоден для жилья. Происшествия
73
5 июля 2019 09:49
Задержаны мужчина и женщина. Происшествия
91
4 июля 2019 22:41
Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Происшествия
244
Криминал
5 июля 2019 10:46
Сотрудники Росгвардии предотвратили имущественное преступление. Криминал
63
4 июля 2019 11:47
Общая сумма снятых денег составила более 50 тысяч рублей. Криминал
378
3 июля 2019 11:24
Деньги предназначались за непринятие мер по привлечению к административной ответственности. Криминал
241
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
351
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3617
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1004
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
363
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
553
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
477
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
611
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
488
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
717
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
733
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
465
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
790
Мероприятия