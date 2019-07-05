В Тольятти мужчина пытался обокрасть иномарку.

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На Московском проспекте стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который попытался спрятаться в кустах после того, как увидел их служебный автомобиль. Патрульные решили узнать причину такого поведения.Беседуя с тольяттинцем, сотрудники Росгвардии обратили внимание, что неподалеку на земле лежит женская одежда, а у припаркованной поблизости иномарки разбито стекло. При этом житель Автограда явно нервничал и на вопросы стражей правопорядка отвечал невпопад. Предположив, что что мужчина пытался совершить кражу из автомобиля, экипаж вневедомственной охраны вызвал на место происшествия своих коллег из полиции и передал им предполагаемого злоумышленника для дальнейшего разбирательства.По предварительной версии сотрудников органов внутренних, дел задержанный житель города Тольятти 1981 года рождения попытался совершить из автомобиля «Шевроле Авео» кражу одежды, принадлежащей 43-летнеей местной жительнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.