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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти мужчина пытался обокрасть иномарку.

5 июля 2019 10:46
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В Тольятти мужчина пытался обокрасть иномарку.
Сотрудники Росгвардии предотвратили имущественное преступление.

На Московском проспекте стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который попытался спрятаться в кустах после того, как увидел их служебный автомобиль. Патрульные решили узнать причину такого поведения.

Беседуя с тольяттинцем, сотрудники Росгвардии обратили внимание, что неподалеку на земле лежит женская одежда, а у припаркованной поблизости иномарки разбито стекло. При этом житель Автограда явно нервничал и на вопросы стражей правопорядка отвечал невпопад. Предположив, что что мужчина пытался совершить кражу из автомобиля, экипаж вневедомственной охраны вызвал на место происшествия своих коллег из полиции и передал им предполагаемого злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

По предварительной версии сотрудников органов внутренних, дел задержанный житель города Тольятти 1981 года рождения попытался совершить из автомобиля «Шевроле Авео» кражу одежды, принадлежащей 43-летнеей местной жительнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
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