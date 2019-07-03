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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти мошенница-чиновница обманом подучила 20 тысяч рублей

3 июля 2019 11:24
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В Тольятти мошенница-чиновница обманом подучила 20 тысяч рублей
Деньги предназначались за непринятие мер по привлечению к административной ответственности.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили, что в конце ноября 2018 года женщина, не являясь должностным лицом Управления Роспотребнадзора, путем злоупотребления доверием ввела в заблуждение директора одной из фирм Автограда. Подозреваемая 1972 года рождения путем мошеннических действий получила вознаграждение в сумме 20 000 рублей, за непринятие мер по привлечению к административной ответственности одного из предпринимателей города. В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что злоумышленница в ноябре 2018 года получила данную сумму, не намериваясь оказать обещанные услуги.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.




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