В Тольятти кинологи с собаками помогли задержать мужчину с гашишем

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На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» тольяттинские полицейские, за нарушение Правил дорожного движения, остановили автомобиль «Ситроен». В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что служебно-розыскная собака «Белла» сигнальным обозначением указала на наличие в машине наркотических средств. Тогда стражи порядка приняли решение досмотреть салон автомобиля. В ходе досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Находку направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество - гашиш, массой 2,278 грамм, что относится к значительному размеру.По данным полицейских, злоумышленник – житель города Тольятти 1987 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и грабеж.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.