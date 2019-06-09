В Тольятти автоинспекторы нашли наркотики у пассажирки автобуса

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На контрольно-пропускном пункте полиции «Тольятти» в Комсомольском районе Тольятти сотрудники ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти остановили за нарушение Правил дорожного движения маршрутный автобус.В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что находившаяся в салоне пассажирка стала заметно нервничать.Стражи правопорядка приняли решение досмотреть женщину. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у нее был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Находку направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство – марихуана общей массой 11,433 грамм.Задержанной оказалась ранее не судимая 35-летняя безработная жительница Автограда.Возбужденно уголовное дело. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает облМВД.