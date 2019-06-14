В Тольятти арестован мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы
14 июня 2019 11:40
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В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя.
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в квартире по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения. От полученных повреждений девочка скончалась. Во время происшествия мать ребёнка находилась на работе, а когда вернулась вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но спасти ребёнка уже не удалось.
В настоящее время подозреваемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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