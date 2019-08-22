В Сызрани задержан подозреваемый в краже ювелирных украшений

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В полицию обратилась жительница города Сызрань 1964 года рождения. Женщина рассказал полицейским, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия. Причиненный ущерб заявительница оценила в 40 000 рублей.По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что неизвестный злоумышленник проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через открытое окно.В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу житель города Сызрань 1976 года рождения. Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска ОП№32 МУ МВД России «Сызранское». Как пояснил в ходе опроса задержанный, он решился на кражу в связи с тяжелым материальным положением. Похищенные украшения подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время они изъяты.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.