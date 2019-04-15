В Сызрани задержали подозреваемого в краже автомобиля

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В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жителя города Сызрань 1991 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что у него пропал автомобиль ВАЗ-2110. По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Сотрудники полиции выяснили, что автомобиль изначально был припаркован около многоквартирного дома, где проживал потерпевший. Заявитель рассказал полицейским, что узнал о пропаже своего имущества от соседа. Проводя обследование придомовых территорий, оперативники обнаружили похищенное транспортное средство в соседнем дворе.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация, что к совершению преступления может быть причастен ранее не судимый житель города Сызрань 2000 года рождения. Сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. По версии следствия, чужое транспортное средство предполагаемый злоумышленник планировал разобрать на запчасти, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.