В Сызрани воры украли у воров украденную машину
15 декабря 2019 12:22
110
Автоворы из Сызрани увели у коллег ВАЗ-2113. Машину за некоторое время до этого украли в селе Тайдаково Шигонского района три молодых человека и привезли сдавать в сызранский пункт приема чермета.
- На предложение сдать автомобиль, приемщик потребовал документы на машину. Попытки «договориться» к желаемому результату не привели, - пояснили в полиции.
В итоге ВАЗ-2113 был спрятан недалеко от пункта приема, а парни уехали домой чтобы вернуться позже и сдать машину в другой пункт.
Утром спрятанную в кустах машину приметили два жителя Сызрани. Они направились в тот же пункт приема чермета.
- Приемщик сообщил, что эту машину уже пытались сдать в металлолом, но данный автомобиль он не принял. В качестве компромисса приемщик намекнул, что, возможно, примет автомобиль по частям, - рассказали полицейские.
В итоге ВАЗ отбуксировали в гараж и в течение двух дней разбирали на запчасти, а кузов распилили на отдельные куски металла. Автоворы успели сдать в чермет двигатель и коробку переключения передач, выручив за это тысячу рублей. А потом в гараж нагрянули сотрудники полиции.
Теперь сельчан и горожан ожидает судебное разбирательство. Чем он закончится, угадать трудно, пишет КТВ-Луч.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 декабря 2019 22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя. Закон
494
13 декабря 2019 21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах. Закон
501
13 декабря 2019 20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Закон
502
12 декабря 2019 18:33
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком. Закон
375
12 декабря 2019 15:50
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, нанес своей беременной жене несколько ударов ножом. Закон
326
12 декабря 2019 15:10
Сегодня Куйбышевский райсуд Самары рассмотрит ходатайство Сергея Рубакова об изменении категории преступления на менее тяжкое Закон
1018
12 декабря 2019 14:24
Она задолжала за коммунальные услуги 152 тысячи рублей. Закон
349
Происшествия
15 декабря 2019 13:34
Правоохранители не исключают, что число жертв может возрасти. Происшествия
88
15 декабря 2019 12:57
После нескольких часов его в итоге всё-таки дотолкали до Рождествено. Происшествия
232
15 декабря 2019 12:29
Судя по всему, животное домашнее. Происшествия
117
Криминал
15 декабря 2019 12:22
Автомобиль дважды пытались сдать в один и тот же пункт приема чермета. Криминал
110
15 декабря 2019 12:04
Он проникал в чужие квартиры. Криминал
103
13 декабря 2019 12:53
Он обнаружил, что к телефону «привязана» банковская карта. Криминал
287
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
290
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
317
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
747
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
641
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
572
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
905
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
304
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
546
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
617
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
855
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2055
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2555
Мероприятия