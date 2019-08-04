В Сызрани у девушки знакомый украл ювелирную мужскую печатку

140

Потерпевшая – местная жительница 1992 года рождения обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирного украшения. Девушка рассказала полицейским, что у нее похищена мужская печатка. Украшение досталось потерпевшей по наследству от дедушки и дорого как память. Нанесенный ущерб она оценила на сумму более 15 000 рублей.Следователи установили, что к совершению преступления причастен знакомый семьи. Мужчина несколько месяцев проживал у них дома. Предполагаемый злоумышленник – житель города Сызрань 1992 года рождения, знал, где хранится украшение. Похитив печатку, он отправился в Самару, где «сдал» ее в ломбард.Уголовное дело о краже направлено в суд, сообщает облМВД.