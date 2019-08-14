В Сызрани на дороге задержали подозреваемого в хранении наркотиков

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В рамках проводимой операции «Мак-2019» сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. В ходе проверки информация подтвердилась.При содействии сотрудников Госавтоинспекции, автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник, был остановлен на 890 км автодороги М-5 «Урал». Во время личного досмотра в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого пакет с частями растения похожего на коноплю. Находка была направлена на экспертизу. В результате исследования установлено, что изъятым является марихуана массой более 260 граммов. По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее неоднократно судим.Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.