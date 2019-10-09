В Сызрани мужчина после застолья с незнакомцами лишился машины

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В полицию Сызрани поступило сообщение от жителя города Сызрань 1969 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что у него был похищен автомобиль «Лада Гранта». В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что незадолго до инцидента распивал спиртные напитки у себя дома с новыми знакомыми, которых встретил накануне на улице. Во время застолья хозяин дома заснул, а на утро обнаружил пропажу автомобиля и документов к нему. Знакомых в доме тоже не оказалось.Вскоре транспортное средство было обнаружено сотрудниками сызранской Госавтоинспекции. О подозрительном авто в полицию сообщили жители одного из районов города.Правоохранители установили личности всех участников инцидента. Как выяснили оперативники, один из участников застолья – мужчина 1991 года рождения воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, похитил транспортное средство.Подозреваемый в совершении кражи - ранее судимый за грабеж житель города Сызрань. Местонахождение предполагаемого злоумышленника через некоторое время было установлено и его задержали полицейские.Подозреваемый в совершении преступления признался. По данным оперативников, чужое транспортное средство он планировал продать, поэтому прихватил из дома потерпевшего документы к авто. Сам автомобиль подозреваемый «отогнал» в один из дворов города.Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.