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В Ставропольском районе задержали подозреваемого в краже сотовых телефонов

27 мая 2019 10:23
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В Ставропольском районе задержали подозреваемого в краже сотовых телефонов
Один он оставил себе, остальные выбросил.

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратился мужчина 1985 года рождения, с заявлением о пропаже сотовых телефонов и банковских карт. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что отдыхал у своих родителей в жилом доме села Сосновка Ставропольского района. Сотовые телефоны потерпевший оставил в доме, а сам отправился на задний двор.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1958 года рождения, без постоянного места жительства. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что проходя мимо указанного домовладения, увидел открытую калитку и путём свободного доступа проник внутрь. В доме никого не было. В одной из комнат на столе находились три сотовых телефона и банковские карты, которые подозреваемый похитил и ушел. Один из похищенных телефонов злоумышленник оставил для личного пользования, а остальные вместе с банковскими картами выбросил. Похищенное имущество было обнаружено и изъято, впоследствии будет возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый уже был судим за разбой, сообщает облМВД.

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