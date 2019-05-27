В Ставропольском районе задержали подозреваемого в краже сотовых телефонов

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратился мужчина 1985 года рождения, с заявлением о пропаже сотовых телефонов и банковских карт. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что отдыхал у своих родителей в жилом доме села Сосновка Ставропольского района. Сотовые телефоны потерпевший оставил в доме, а сам отправился на задний двор.В результате проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1958 года рождения, без постоянного места жительства. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что проходя мимо указанного домовладения, увидел открытую калитку и путём свободного доступа проник внутрь. В доме никого не было. В одной из комнат на столе находились три сотовых телефона и банковские карты, которые подозреваемый похитил и ушел. Один из похищенных телефонов злоумышленник оставил для личного пользования, а остальные вместе с банковскими картами выбросил. Похищенное имущество было обнаружено и изъято, впоследствии будет возвращено законному владельцу.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый уже был судим за разбой, сообщает облМВД.