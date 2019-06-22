В Ставропольском районе сотрудники ДПС изъяли наркотическое средство

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В Самарской области на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС ОГИБДД за нарушение ПДД остановили легковой автомобиль. В ходе проверки документов, правоохранители обратили внимание, что мужчина, находящийся в автомобиле в качестве пассажира, заметно нервничает, в связи с чем было принято решение о проведение личного досмотра мужчины.В присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане куртки пассажира два полиэтиленовых пакета с веществом коричневого цвета растительного происхождения. Молодого человека доставили в отдел МВД России по Ставропольскому району для дальнейшего разбирательства. На допросе не судимый 22-летний уроженец Тверской области пояснил, что приобрел и хранил при себе запрещенное вещество для личного употребления. Как позже установили эксперты, это вещество растительного происхождения «гашиш» общей массой 2,330 грамм.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.