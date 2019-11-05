В Самарской области задержали разбойников с утюгом и монтировкой

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Сообщение о разбойном нападении в сельском поселении Подстёпки Самарской области поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Ставропольскому району 20 октября текущего года поздно вечером. Заявитель сообщил, что злоумышленник, угрожая его жизни, похитил имущество и скрылся на автомобиле. Оперативный дежурный уточнил описание транспортного средства, приметы нападавшего и направление, в котором он скрылся. Ориентировал на розыск подозреваемого и похищенного имущества все наружные службы полиции и Росгвардии. Направил по указанному мужчиной адресу сотрудников уголовного розыска и следственно-оперативной группы.На месте происшествия потерпевший - индивидуальный предприниматель 1968 года рождения, пояснил оперуполномоченным уголовного розыска, что вечером к нему в частный дом проник злоумышленник. Угрожая утюгом, избив монтировкой, похитил денежные средства, мобильный телефон, ноутбук и часы. После этого завладел автомобилем, принадлежащим потерпевшему и скрылся в неизвестном направлении.Сотрудниками органов внутренних дел во время осмотра места происшествия были изъяты ряд следов и объектов, представляющих криминалистический интерес. Также полицейскими на выезде из сельского поселения обнаружен автомобиль потерпевшего, осмотрен и возвращен владельцу.Правоохранители предположили, что злоумышленник действовал не один - на улице его ожидал соучастник, ранее работавший у потерпевшего, который следил за обстановкой.В течение двух суток с момента поступления сообщения, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых злоумышленников – жителей Тольятти и Пензы 1976 года рождения, ранее не судимых. По местам жительства мужчин обнаружена и изъята часть похищенного имущества, сообщает облМВД.