В Самарской области задержали похитителей углеводородного сырья из магистральных трубопроводов

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Управлением ФСБ России по Самарской области в ходе оперативно-служебной деятельности по линии борьбы с хищением нефтепродуктов пресечена противоправная деятельность членов региональной преступной группировки, специализирующейся на хищении углеводородного сырья из магистральных трубопроводов.Так, в феврале 2018 года на территории Сызранского района Самарской области задержаны жители региона, причастные к указанной противоправной деятельности. Установлено, что кража углеводородного сырья указанными лицами осуществлялась с использованием отвода от несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод «Уфа-Западное направление» АО «Транснефть-Прикамье», выведенного в ангар, расположенный в п.Сборный. Похищенный нефтепродукт накапливался в резервуарах, оборудованных в замаскированном подземном хранилище и в дальнейшем сбывался по поддельным документам на частные АЗС Самарской области. В ходе расследования уголовного дела установлено, что общая масса похищенного составила около 17 тонн.Судом они признаны виновными, им назначено наказание в виде 2 года 10 месяцев и 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.