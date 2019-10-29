В Самарской области задержали изготовителей фальшивой водки

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УФСБ России по Самарской области в ноябре 2018 года пресечена деятельность троих жителей г. Сызрани, а также троих иностранных граждан, причастных к незаконному производству и реализации контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе обследования, проведенного по адресу организованного цеха в п.Возрождение Саратовской области, обнаружено и изъято несколько тонн готовой продукции с наименованиями «Царская охота Platinum», «Царская охота Gold», «Родник Сибири», «Лезгинка», на общую сумму более 6 миллионов рублей.Установлено, что вышеуказанная контрафактная продукция распространялась через сеть розничных магазинов на территории Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.Виновники осуждены на разные сроки.Приговор вступил в законную силу.Фото pixabay.com