В Самарской области угонщик вовремя попался на глаза соседу

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Предполагаемого злоумышленника задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в селе Богатое. Преступник проник в автомобиль ВАЗ-2110, припаркованный на улице Чапаева. Свидетелем этого стал сосед хозяйки транспортного средства, который и сообщил о случившемся по телефону в МОВО Росгвардии, а также описал правонарушителя.Стражи правопорядка незамедлительно направились по указанному адресу. По прибытии они увидели пустую вазовскую «десятку», у которой были открыты двери и отсутствовал кожух на рулевой колонке. Сотрудники Росгвардии доложили об инциденте в дежурную часть полиции, после чего начали розыск злоумышленника.В процессе отработки территории, прилегающей к месту происшествия, патрульные услышали звук сработавшей автомобильной сигнализации – стражи правопорядка проследовали туда. Сотрудники Росгвардии обнаружили «Приору», на водительском месте находился молодой человек, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Увидев патрульный автомобиль, неизвестный попытался скрыться, но был задержан.Сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя 1997 года рождения, уже имеющего судимости за угон и кражу. Росгвардейцы передали задержанного полиции. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.