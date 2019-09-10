В Самарской области у женщины мигранты украли бытовую технику и кинжал

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В дежурную часть отдела полиции Кинельского района Самарской области за помощью обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что обнаружила в доме пропажу бытовой техники и подарочного кинжала. Общий ущерб, причинённый заявительнице, составил 490 000 рублей.В ходе осмотра прилегающей территории оперативные сотрудники обнаружили автомобильный брызговик с лакокрасочным покрытием красного цвета.С целью установления обстоятельств происшествия, марки и модели транспортного средства, а также его собственника, стражи правопорядка установили и опросили возможных очевидцев. Один из местных жителей пояснил, что на автомобиле указанного цвета передвигалась бригада строителей.Через несколько часов в Самаре, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, правоохранители обнаружили автомашину ВАЗ 2104, на которой предположительно передвигались злоумышленники. Сотрудники полиции установили личности, места возможного нахождения подозреваемых и задержали их в областном центре. Ими оказались уроженцы одной из соседних республик 1992 и 1988 годов рождения.В ходе опроса задержанные признали свою вину и пояснили, что часть бытовой техники сбыли на одном из городских рынков. Остальное имущество было изъято полицейскими и возвращено законной владелице.Виновникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.