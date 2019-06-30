В Самарской области разыскивается подозреваемый в ряде преступлений, совершенных в 2016 году
30 июня 2019 11:03
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В производстве второго следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербург, находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения на территории г. Самара, г. Владимир и г. Санкт-Петербурга преступлений, изнасилованиях и иных насильственных действий сексуального характера, сопряженных с угрозой убийства.
В ходе проведенных ОРМ, со слов потерпевшей были установлены приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет, славянской внешности, рост 165-175 см., среднего телосложения, волосы короткие черного цвета с лобной залысиной, стрижка короткая, голова овальной формы, на лице имеются следы оспиной сыпи, уши оттопырены. В разговоре с прохожим говорил, что он из Р. Башкортостан, сообщает облМВД.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 3737406, 89370627007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
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