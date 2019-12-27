В Самарской области разбойница похищала деньги у бабушек
27 декабря 2019 09:51
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В августе текущего года в отдел полиции № 34 МУ МВД России «Сызранское» обратилась 83-летняя жительница Сызранского района. Она сообщила, что в вечернее время неизвестная женщина, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитила у нее денежные средства. На место происшествия оперативный дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и уголовного розыска.
Сотрудниками полиции в доме потерпевшей изъяты следы, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных по ходу вероятного передвижения злоумышленницы, опрошены очевидцы. В результате работы в территориальные отделы внутренних дел самарского и соседних регионов, общественные организации правоохранительной направленности направлена ориентировка с описанием примет подозреваемой. По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело.
Установлены места возможного пребывания подозреваемой. Безработная жительница Самарской области 1975 года рождения задержана в ходе засадных мероприятий в городе Октябрьск Самарской области.
Полицейские уже установили, что злоумышленница причастна к хищению крупных денежных средств у жительниц Самарской области: в Жигулевске - 1946 года рождения, на территории Промышленного района Самары – 1949 года рождения, на территории города Сызрань - 1939 года рождения.
Предполагаемая злоумышленница представлялась сотрудником социальной службы, убеждала потерпевших, что им положены продукты питания по минимальной стоимости, и проходила в квартиру. Под различными предлогами выясняла, где пенсионеры хранят деньги, и похищала имеющиеся в квартире денежные средства. Если ее пытались остановить, отталкивала потерпевшего и покидала жилище.
Всем, кто пострадал от противоправных действий женщины, изображенной на фото, либо стал очевидцем таких противоправных действий, просьба обратиться в МУ МВД России «Сызранское» по телефону 8(8464) 33-38-66 или в ближайший отдел полиции, сообщает облМВД.
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