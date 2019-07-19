В Самарской области расследовали дело о краже лизингового автомобиля

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Директор одной из организаций, расположенных в Клявлинском районе, в период времени с июля по август 2016 года, ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений одного из сотрудников и дал указание перегнать грузовой автомобиль отечественного производства, находящийся у организации в лизинге, в автосервис, находящийся в городе Набережные Челны Республики Татарстан.Работниками автосервиса, согласно договора на проведение ремонтных работ, была произведена замена двигателя, коробки передач, кабины, ходовой части и кузова с автомобиля на другую автомашину аналогичной модели, принадлежащую обвиняемому 1966 года рождения, уроженцу Клявлинского района Куйбышевской области. Остальными запасными частями от автомобиля, злоумышленник распорядился также по своему усмотрению.В ходе аудита сотрудниками открытого акционерного общества, которому принадлежит автомобиль, был выявлен факт отсутствия лизингового автомобиля. Представитель ОАО обратился в полицию за помощью, указав, что компании причинен материальный ущерб на общую сумму 1 300 000 рублей.По уголовному делу установлено и допрошено 15 человек - свидетелей совершения преступления, в том числе проживающих на территории других субъектов Российской Федерации. В связи с наличием противоречий в показаниях свидетелей и лица, привлеченного к уголовной ответственности, проведено 8 очных ставок. В ходе производства выемок изъяты документы, автомобиль и номерные агрегаты, приобщенные в уголовное дело в качестве доказательств. По изъятым предметам и документам назначены и проведены судебные экспертизы: автотехническая, технико-криминалистическая экспертиза документов, товароведческая.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.