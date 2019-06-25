В Самарской области пресечен канал поставок наркотических средств от ОПГ

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Самарской области пресечен канал поставок наркотических средств в регион с территории Республики Башкортостан, организованный этнической ОПГ. 19 июня задержан лидер группировки, гражданин России, 1977 г.р., а также два активных участника – граждане России 1963 г.р. и 1968 г.р. Из незаконного оборота изъят героин массой свыше 10 килограмм.В настоящее время следственным отделом Управления ФСБ России по Самарской области решается вопрос возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.228.1 УК РФ, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.pixabay.com